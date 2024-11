Ue, niente accordo tra i leader della maggioranza e la presidente von der Leyen

Fonti di Bruxelles hanno rivelato che non è stato raggiunto un accordo tra i leader della maggioranza e Ursula von der Leyen riguardo alla nomina dei presidenti, portando a una conclusione infruttuosa del vertice tra i rappresentanti di popolari, socialisti e liberali con la presidente della Commissione UE.

Le leader del S&D e Renew, Iratxe Garcia Perez e Valerie Hayer, hanno sollecitato un intervento deciso da parte della presidente von der Leyen per impedire un’inclinazione a destra della maggioranza. Le tensioni sono emerse in particolare per la vicepresidenza destinata al commissario italiano Raffaele Fitto e per il portafoglio affidato all’ungherese Oliver Varhely.

L'incertezza ha spinto la premier italiana Giorgia Meloni a criticare i socialisti e Elly Schlein, sostenendo che secondo loro l'Italia non meriterebbe la vicepresidenza. Tuttavia, alcuni membri del Partito Democratico a Strasburgo, come Antonio De Caro e Pina Picierno, non avevano espresso obiezioni su Fitto, mentre i Verdi si sono opposti alla nomina dell'esponente italiano.