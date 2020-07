Ue apre procedura contro l’Italia, doppia infrazione su diritti dei passeggeri

Ue: procedura d'infrazione contro Italia e Grecia per rimborsi ai passeggeri

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro Italia e Grecia per mancato rispetto delle norme dell'UE a tutela dei diritti dei passeggeri. Secondo Bruxelles Italia e Grecia hanno adottato una legislazione che consente ai vettori di offrire buoni come unica forma di rimborso mentre ai sensi dei regolamenti sui diritti dei passeggeri dell'UE, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, come un voucher.

Ue: infrazione per l'Italia anche in materia di viaggi in autobus e trasporti ferroviari

I due paesi hanno ora due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, altrimenti Bruxelles può decidere di inviare un parere motivato. Secondo l'esecutivo europeo sia la Grecia che l'Italia hanno adottato misure non conformi alle norme dell'UE sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e sui viaggi per via navigabile. Inoltre, l'Italia ha adottato misure non conformi alle norme dell'UE in materia di viaggi in autobus e diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.