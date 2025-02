Uk, l'aumento delle spese militari terremota il governo: si dimette la ministra per lo Sviluppo internazionale Dodds

Ucraina e aumento delle spese militari, Dodds: "Una scelta che rafforza la Russia e incoraggia la Cina a riscrivere le regole globali"

La sottosegretaria di Stato britannica per gli Aiuti internazionali, Anneliese Dodds, si è dimessa dopo la proposta del premier, Keir Starmer, di tagliare il budget degli aiuti per finanziare una maggiore spesa per la difesa. Nella sua lettera di dimissioni, Dodds ha spiegato che la scelta di Starmer avrebbe "rafforzato la Russia e incoraggiato la Cina a riscrivere le regole globali" aggiungendo che per il governo sarà "impossibile" rispettare il suo impegno di mantenere la spesa per lo sviluppo a Gaza, in Sudan e in Ucraina con un budget ridotto. Dodds ha affermato di sostenere la decisione di Starmer di aumentare la spesa, riconoscendo che non ci sono "percorsi facili" per farlo. Ma ha esortato il governo a cercare altri modi per raccogliere denaro oltre al taglio dei budget dipartimentali, tra cui riesaminare le regole sui prestiti e la tassazione.