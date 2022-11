Un generale Nato: "Gli Usa addestravano Kiev per la guerra già da 8 anni"

Guerra Russia Ucraina, già nel 2014 con Obama le armi a Kiev

La guerra in Ucraina continua senza sosta da ormai quasi 10 mesi. Ma in realtà si è scoperto che era da 8 anni che gli Usa armavano e addestravano soldati di Kiev per questo scontro. A svelarlo è stato un generale della Nato, Mieczyslaw Bieniek in un'intervista a Repubblica. L'ex primo vice comandante strategico polacco dell’Alleanza Atlantica, ha spiegato: "Le forze speciali ucraine sono state addestrate dal 2016 dalle truppe speciali della Nato. Per creare un movimento dei partigiani: c’era grande consapevolezza che ci sarebbe stata l’invasione da parte della Russia, prima o poi". L’ufficiale polacco ha confermato inoltre che la formazione non avveniva solo in Ucraina, anche se non ha voluto confermare dove si trovino i campi d’addestramento.

Nel 2014 - riporta il Fatto Quotidiano - l’esercito ucraino veniva definito decrepito. La conquista russa della Crimea era avvenuta senza possibilità di un confronto militare, le forze in campo erano impari. L’amministrazione Obama decise quindi di finanziare una profonda ristrutturazione delle forze armate di Kiev. Lo stesso anno il Congresso Usa stanziò 291 milioni di dollari per riformare l’esercito ucraino. A conferma del grande numero di militari coinvolti nell’a dd estramento voluto da Obama ci sono le parole di qualche settimana fa del portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder: "Decine di migliaia di soldati ucraini hanno ricevuto addestramento dal 2014, il ritmo è accelerato in seguito all'invasione della Russia a febbraio".