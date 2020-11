Usa 2020, due rifugiati dalla Liberia eletti deputati alla Camera con i Dem

Due rifugiati liberiani scappati dalla guerra civile nel Paese di origine negli anni '90, poi diventati cittadini americani, sono stati eletti nelle camere dei rappresentanti in Colorado e a Rhode Island. A riferirlo sono media statunitensi e liberiani che documentano il percorso di Naquetta Ricks, democratica, rappresentante del distretto 40 nello Stato del Colorado, e di Nathan Biah, anche lui democratico, eletto nel distretto 3 di Rhode Island.

Ricks, titolare di un master in Business Administration, madre di una figlia di 24 anni, attivista, ha dichiarato che lotterà per la giustizia sociale affinché ogni cittadino, che sia un immigrato appena arrivato o un locale da cinque generazioni abbia le stesse opportunità di successo. Esperta di prestiti ed ipoteche, la liberiana neo eletta considera come interventi prioritari le politiche educative, il potenziamento delle capacità dei migranti, il diritto ad una casa per tutti oltre ad una gestione trasparente e responsabile di legislatori e politici, “fondamentali per ripristinare la fiducia nel nostro governo e in coloro che sono eletti per servire il popolo”.

Originario di Monrovia, Nathan Biah, 48 anni, preside di una scuola superiore, è scappato dalla guerra civile in Liberia dopo aver perso le tracce della madre, ottenendo poi lo status di rifugiato negli Stati Uniti. Alle primarie di settembre ha sconfitto il rappresentante in carica a due mandati, Moira Walsh. E' convinto che la sua esperienza di vita molto difficile possa aiutarlo a servire meglio i suoi concittadini del distretto di Providence, a Rhode Island. “Spesso, ci dimentichiamo che stiamo servendo, come politici, come educatori. Io sono un educatore, al servizio dei miei studenti, delle loro famiglie, della comunità” ha dichiarato Biah.