Usa 2020, primarie Dem Alaska: Biden vince sul ritirato Sanders

Joe Biden ha vinto le primarie dell'Alaska che si sono svolte unicamente per posta per evitare i rischi di contagio da coronavirus. L'ex vice presidente ha ottenuto il 55,3%, quasi 11mila voti, mentre Bernie Sanders ha avuto il 44,7%, quasi 9mila voti. Anche se ha fermato la sua campagna elettorale, il senatore del Vermont infatti ha lasciato il suo nome sulla scheda con l'obiettivo di continuare a raccogliere delegati da usare alla convention della prossima estate per ottenere un programma del partito il più possibile progressista. Nelle primarie democratiche infatti i delegati vengono suddivisi con il metodo proporzionale tra i candidati. Biden quindi ieri ha ottenuto nove candidati e Sanders, che aveva vinto le primarie in Alaska nel 2016, otto.