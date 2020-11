Usa 2020, scontri a Washington e Portland: sfida si sposta su ordine pubblico

In chiusura dell'Election Day, quando ancora il risultato delle elezioni presidenziali appare ancora sospeso, in Usa, ci sono state tensioni nelle strade di Washington Dc, ma anche a Portland e Seattle. Ci sono state proteste contro il presidente Donald Trump nelle strade della capitale, vicino al Campidoglio, dove e' a tratti e' stato bloccato il traffico e sono stati fatti esplodere petardi. Le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche, ma ci sono stati tafferugli e scontri tra i sostenitori di Trump e i manifestanti di Black Lives Matter fuori dalla Casa Bianca.

Secondo la Nbc Washington, tre persone sono state arrestate. Diverse centinaia di manifestanti hanno marciato anche attraverso Portland, in Oregon: senza far riferimento alle elezioni ne' ad alcuno dei due candidati, i manifestanti -vestiti di nero, alcuni armati di fucili e con giubbotti antiproiettili ed elmetti- hanno bloccato alcune strade scandendo slogan a sostegno di Black Lives Matter, il movimento che ha accompagnato i disordini nati dalla morte George Floyd, soffocato durante l'arresto a Minneapolis a maggio.