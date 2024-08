Usa 2024, Kennedy Jr. sospende la sua campagna: "Il mio endorsement va a Trump"

Robert F. Kennedy Jr. ha affermato che Trump ha chiesto di "arruolarlo nella sua amministrazione", precisando che l'offerta è arrivata in due incontri con Trump: il primo nei giorni successivi al tentato assassinio del tycoon a luglio e il secondo alcune settimane più tardi. "In quegli incontri, ha suggerito di unire le forze come partito unitario", ha detto, parlando in conferenza stampa a Phoenix, "abbiamo parlato di ciò che ci avrebbe permesso di essere in disaccordo pubblicamente e privatamente e furiosamente, se necessario, sulle questioni su cui differiamo, mentre lavoriamo insieme sulle questioni esistenziali su cui siamo in accordo".