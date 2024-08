Kamala Harris è ufficialmente la sfidante di Trump: "Le sofferenze a Gaza devono finire"

Usa, Kamala Harris: "Rafforzerò la classe media. Fermiamo Trump, ci riporterebbe nel passato"

Adesso è davvero ufficiale, i dem hanno scelto Kamala Harris. Sarà lei a sfidare Donald Trump alle presidenziali degli Stati Uniti del prossimo novembre. Prima donna nera e originaria del sud asiatico nominata candidata presidente. L'investitura è arrivata alla convention di Chicago, la vice di Biden è stata accolta sul palco con una standing ovation e ha detto: "Accetto la vostra nomination, sarò il presidente di tutti gli americani". Nel suo discorso, Harris ha sottolineato tre aspetti chiave: la "pericolosità di Trump", "le sofferenze per Gaza che devono finire" e ha promosso un "rafforzamento della classe media" "A nome di mia madre - ha detto Harris - e di tutte le persone con cui sono cresciuta, le persone che lavorano duro, inseguono i loro sogni e pensano agli altri, a nome di tutti coloro che hanno scritto la storia della più grande nazione sulla Terra, io accetto la vostra nomination".

Harris si è poi soffermata sulla questione della guerra in Medio Oriente. "Quello che sta succedendo da dieci mesi a Gaza è devastante. Le sofferenze a Gaza devono finire e i palestinesi devono poter realizzare il loro diritto” a essere un Paese". Sull'altra guerra tra Kiev e Mosca ha detto di "stare fermamente con l'Ucraina e i nostri alleati della Nato" e si è impegnata a non "fare amicizia con i dittatori" se sarà eletta a novembre. "Non farò amicizia con tiranni e dittatori come Kim Jong Un, che sostengono Trump, perché sanno che è facile da manipolare con lusinghe e favori, sanno che non chiederà conto agli autocrati perché lui stesso vuole essere un autocrate".

Non manca nel suo discorso anche un attacco al suo avversario: "Sappiamo come sarebbe un secondo mandato di Trump", del resto "è tutto descritto nel "Progetto 2025", scritto dai suoi più stretti consiglieri, e la sua somma totale è quella di riportare il nostro Paese al passato. Per molti versi Donald Trump è una persona poco seria, ma le conseguenze di mettere di nuovo lui alla Casa Bianca sono molto serie. Considerate - aggiunge - il potere che avrà, specialmente dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che non può essere inquisito".

"Sarò un presidente - continua - che guida e ascolta. Che è realistica, pratica e ha buon senso e combatte per il popolo americano, dai tribunali alla Casa Bianca, quello è il lavoro della mia vita". Kamala Harris ha ringraziato il marito, Doug Emhoff, poi ha elogiato il presidente degli Stati Uniti sottolineando che "Biden ha un percorso straordinario che la storia gli riconoscerà". La candidata dem si è poi soffermata sulla classe media: "Noi sappiamo che una forte classe media è sempre stata decisiva per il successo dell’America. E costruire quella classe media sarà uno degli obiettivi chiave della mia presidenza. Questo è un fatto personale. La classe media è da dove provengo".