Trump: "Harris? La tengono nascosta perché è incompetente. Vuole trascinarci tutti nel comunismo"

Usa, Trump sulla Harris: "Sull'emergenza migranti al confine ha fallito, non ho rispetto per la sua intelligenza"

Donald Trump nei suoi comizi continua ad attaccare pesantemente Kamala Harris, la sua avversaria alle prossime presidenziali Usa di novembre. Ma se nei confronti dell'attuale presidente Biden il tycoon usava anche dell'ironia definendolo "sleepy Joe", verso la Harris, invece, le sue dichiarazioni sono più nette: "Non lo vedete - dice un una conferenza stampa organizzata nel suo golf club di Bedminster in New Jersey - che i dem la Harris la tengono nascosta? Lo fanno perché è incompetente e vuole trascinarci tutti nel comunismo, imponendo un controllo comunista sui prezzi". Più volte il tycoon l'ha paragonata al leader del Venezuela Nicolas Maduro, ma tre giorni prima, durante la conversazione su X con Elon Musk, lo stesso ex presidente aveva detto che, in caso di sconfitta a novembre, fuggirà in Venezuela, considerato "molto più sicuro" degli Stati Uniti.

Trump ha detto che Dio lo ha salvato, il 13 luglio, giorno dell'attentato in Pennsylvania, "forse perché vuole che noi salviamo il mondo". Trump ha inoltre accusato Harris di aver fallito nell’affrontare l’emergenza migranti al confine, e dichiarato di sentirsi "in diritto di attaccarla" perché "non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza". L’ex presidente ha promesso, se verrà eletto, di "ristabilire la pace nel mondo e portare stabilità" senza però indicare come, e ha fatto una serie di dichiarazioni che alcuni media hanno definito "false", come quando è tornato a sostenere che le elezioni del 2020 sono "state rubate", nonostante non sia mai stata trovata una prova, oppure che in California, Stato da cui proviene la sua avversaria, "puoi rapinare un negozio a patto che non porti via merce superiore a 950 dollari".