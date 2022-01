Usa, Amy è la prima comandante donna di una nave da guerra. "Sarò un leader"

Usa, Amy la prima donna a capo di una portaerei nucleare

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, una portaerei nucleare sarà guidata da una donna. La nave da guerra Abraham Lincoln - si legge sul Messaggero - il 3 gennaio ha lasciato il porto di San Diego diretta verso il Pacifico e per la prima volta a comandarla non c'è un uomo. Il Capitano di Vascello Amy Bauernschmidt ha assunto l'incarico lo scorso agosto, diventando la prima comandante donna di una portaerei nucleare della Marina a stelle e strisce. Occhi azzurri e un profondo senso del dovere. Nata a Milwaukee, Bauernschmidt ha conseguito una laurea di primo livello in Ingegneria oceanica, ramo dell'ingegnera navale, all'Accademia della Marina Militare di Annapolis nel 1994, il primo corso di laurea al quale erano ammesse anche le ragazze.

Il gruppo d'assalto della Abraham Lincoln - prosegue il Messaggero - include un incrociatore lanciamissili e 4 cacciatorpediniere dotati di sistema Aegis. Sarà schierato in operazioni di routine nella regione dell'Indo-Pacifico, area strategica per Washington, con l'obiettivo di contenere le ambizioni cinesi e proteggere Taiwan. "Non c'è responsabilità più grande di sapere che ti è stato affidato il destino delle persone che hanno scelto di difendere la nostra nazione", ha affermato Bauernschmidt, dopo aver ringraziato il predecessore, il Capitano di Vascello Slaughter.

