Capitol Hill, spunta documento segreto: si progettava un golpe pro Trump

Usa, c'era un piano per un golpe per tenere Trump alla presidenza

C'era un piano per mantenere Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il progetto di golpe prevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte di Trump per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio, il giorno in cui una folla di sostenitori del presidente uscente ha fatto irruzione nel Congresso. Il piano, scrive il Guardian, è contenuto in un documento Power Point che l'ex capo dello staff di Trump, Mark Meadows, ha consegnato al "selected committee", la commissione della Camera dei rappresentanti che indaga sull'assalto a Capitol Hill.

Il documento s'intitola "Frodi elettorali, Interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio" ed elenca una serie di raccomandazioni a Trump in modo che possa rimanere al potere, sulla base di tutta una serie di fake news su presunte, e mai dimostrate, frodi elettorali a suo danno. Il fatto che Meadows ne fosse in possesso suggerisce che fosse al corrente degli sforzi di Trump per impedire la certificazione della vittoria di Biden.