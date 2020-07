Usa, Biden allunga su Trump ben 15 punti negli ultimi sondaggi

Sono 15 i punti di distanza a favore di Joe Biden rispetto a Donald Trump.E’ l’ultimo sondaggio a livello nazionale della Quinnipiac University .

Il 52% dei partecipanti ha detto che sosterrà il democratico alle elezioni di novembre, mentre il 37% pensa di votare Trump. Una forchetta di vantaggio che si è allargata rispetto all’analogo sondaggio di giugno in cui i punti di vantaggio erano solo 9 (49% contro 41%).

Un simile risultato è emerso pure nel sondaggio NBC/WSJ realizzato nello stesso periodo.

Il punto che i partecipanti hanno messo al primo posto è l’economia. La maggioranza considera l’azione di Trump insufficiente nella gestione economica del Paese, caduto in recessione dopo una corsa di 120 mesi.

Su questo aspetto nel sondaggio della Quinnipiac University ben il 53% è contro l’operato di Trump contro il 44% che lo approva.

Alla domanda su chi avrebbe fatto meglio per il lavoro e l’economia il 50% ha detto Biden mentre il 45% si è espresso a favore di Trump.

Biden è in vantaggio su Trump, secondo i partecipanti al sondaggio anche rispetto ai temi razziali , e sulla gestione della pandemia in generale.

Molti si sono trovati in disaccordo con il Presidente soprattutto sulla sua volontà di riaprire le scuole a breve. Ben il 61% disapprova questa decisione.

Il 57% avrebbe voluto un Presidente più interessato alla salute dei cittadini che non alla riapertura dei business.

Ma anche in altri sondaggi le notizie non sono buone per il Presidente. In Pennsylvania, ad esempio, il sondaggio della Monmouth University dà a Biden un vantaggio di ben 13 punti.

La strada di Trump , giorno dopo giorno, sembra essere sempre più in salita.