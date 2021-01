Biden nomina 4 funzionari del Dipartimento di Stato tra i 'veterani' di Obama

Joe Biden ha annunciato una serie di nuove nomine per il dipartimento di Stato, dopo avere già indicato, nelle scorse settimane, il nome di Anthony Blinken come nuovo responsabile della diplomazia Usa. Il presidente eletto ha pescato tra alcuni dei veterani dell'Amministrazione Obama, come Wendy Sherman, che guidò il team statunitense nel negoziato che nel 2015 portò all'accordo sul nucleare iraniano, che sarà la nuova vice segretaria di Stato. Un'ulteriore conferma della promessa fatta da Biden, che intende riportare gli Usa nell'accordo, dopo il ritiro deciso nel 2018 da Donald Trump.

Altro nome noto è quello di Victoria Nuland, già sottosegretaria per gli Affari europei ed euroasiatici, scelta per essere la nuova sottosegretaria per gli Affari politici. Le altre nomine comprendono i nomi di Brian McKeon, a lungo al fianco di Biden al Senato, scelto come vice segretario di Stato per la Gestione e le Risorse; Bonnie Jenkins, indicata come sottosegretaria per il Controllo degli armamenti e gli Affari di sicurezza internazionale; e Uzra Zeya, sottosegretaria per la Sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani. Entrambe Jenkins e Zeya sono ex diplomatiche. Tutte le nomine richiederanno la conferma del Senato. Gli annunci di oggi giungono all'indomani di quello riguardante il nome di Anita Dunn, ex capo della Comunicazione della Casa Bianca e senior adviser di Biden durante la campagna presidenziale, scelta come consigliera per implementare l'agenda del nuovo presidente.