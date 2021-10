Usa, Bill Clinton ricoverato in ospedale per infezione non legata al Covid

L'ex presidente Usa, Bill Clinton, e' stato ricoverato in un ospedale in California martedi' per un'infezione non correlata al Covid-19. Clinton, 75 anni, e' stato ricoverato all'Uc Irvine Medical Center, ha scritto il portavoce, Angel Urena su Twitter ieri sera, aggiungendo che l'ex presidente "e' in via di guarigione, di buon umore e incredibilmente grato ai medici, alle infermiere e al personale che gli forniscono cure eccellenti".

Urena ha anche twittato anche una dichiarazione dei medici dell'ex presidente, in cui si afferma che a Clinton sono stati somministrati antibiotici per via endovenosa e che e' ancora in ospedale per garantire un monitoraggio continuo. "Dopo due giorni di cure, il numero dei suoi globuli bianchi e' in calo e sta rispondendo bene agli antibiotici", continua la dichiarazione, aggiungendo che "il team medico con sede in California e' stato in costante comunicazione con il team medico del presidente con sede a New York, tra cui il suo cardiologo. Speriamo che torni a casa presto".

Clinton e' stato presidente dal 1993 al 2001. Nel 2004 gli sono stati applicati con successo 4 bypass per liberare quattro arterie ostruite. Nel 2010, dopo aver avvertito dolore al petto, ha subito una procedura per posizionare due stent in una delle sue arterie coronarie.