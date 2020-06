Usa-Cina: Pompeo incontra alle Hawaii Yang Jiechi

Incontro a sorpresa, oggi alle Hawaii, tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e l'ex ministro degli Esteri cinese, attuale direttore della commissione centrale degli Affari esteri del Politburo, Yang Jiechi.

L'incontro a Honolulu, che non era stato annunciato in precedenza, compare nell'agenda del segretario di Stato e non è aperto alla stampa. Nessun dettaglio sui temi del colloquio.