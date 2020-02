Usa, dai giudici doppio stop a Trump sugli immigrati dal Messico

Doppio schiaffo al presidente Donald Trump da parte di un tribunale d'appello Usa sull'immigrazione dal Messico. I giudici del nono circuito delle Corti d'appello hanno sospeso due misure centrali nelle politiche per l'immigrazione dell'amministrazione americana: l'obbligo per i richiedenti asilo di aspettare il verdetto sulla loro domanda in Messico e la decisione di negare l'asilo a tutti coloro che entrano illegalmente negli Usa. La misura sull'obbligo di rimanere in Messico era entrata in vigore nel gennaio del 2019.