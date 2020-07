Usa: e' morto John Lewis, titano attivismo per diritti civili

John Lewis, un difensore pacifista dei diritti civili che marcio' con Martin Luther King Jr ed e' stato un deputato per decenni, e' morto all'eta' di 80 anni. Lo ha annunciato la Camera dei Rappresentanti. "Oggi gli Stati Uniti piangono la perdita di uno dei piu' grandi eroi della loro storia", ha affermato la speaker Nancy Pelosi in una nota. Ha descritto Lewis, un afroamericano che soffriva di cancro alla prostata, come "un titano del movimento civile la cui gentilezza, fede e coraggio hanno trasformato la nostra nazione". Figlio di contadini, Lewis fu tra i piu' giovani "Freedom Riders" che combatterono contro la segregazione nel sistema di trasporto pubblico nei primi anni '60 e divenne una delle voci piu' risonanti in difesa della giustizia e dell'uguaglianza.