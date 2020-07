Usa, Elon Musk di Tesla supera Warren Buffett nella classifica dei più ricchi

La "new economy" guadagna terreno sulla "old". Il quarantanovenne imprenditore Elon Musk, fondatore della casa automobilistica Tesla, ha superato il quasi novantenne Warren Buffett nella classifica dei piu' ricchi del mondo, "Bloomberg Billionaires". La fortuna del fondatore e amministratore delegato del gruppo che produce dalle auto elettriche alle astronavi beneficia della performance borsistica dei titoli della sua societa' altamente tecnologica (+269% dall'inizio dell'anno, +11% solo ieri, ovvero in un giorno oltre 6 miliardi di dollari in piu' per Musk) e lo porta al settimo posto dei piu' ricchi del pianeta, davanti agli altri big del settore come Larry Ellison (cofondatore di Oracle) e Sergey Brin (Google).

Musk detiene circa un quinto delle azioni in circolazione di Tesla e la sua fortuna complessiva e' valutata 70,5 miliardi di dollari (circa 62 miliardi di euro). Quanto all'89enne Buffett, l'esponente della "old economy", investitore e filantropo che 12 anni fa guidava la classifica di Forbes dei piu' ricchi del pianeta, ha recentemente ridotto l'ammontare della propria fortuna anche a causa di un'ultima donazione: ha destinato in beneficenza solo pochi giorni fa azioni per 2,9 miliardi di dollari.