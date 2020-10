Usa, gli anni di Trump sono stati un grande disastro economico

La gestione dell’economia americana, fino a quando non è iniziata la pandemia, era considerata dal tycoon il suo cavallo di battaglia. Adesso, dopo otto mesi di crisi, di boom economico proprio non se ne puo’ parlare se non sognando, come fa il Presidente in campagna elettorale, in una veloce ripresa.

Ma non tutti sono d’accordo. Molti economisti ritengono che il lavoro del Presidente sull’economia statunitense non sia stato così d’oro come qualcuno vorrebbe fare credere. Tra questi critici uno ha un nome importante è Joseph Stiglitz, progressista di 77 anni dell’Indiana, autore di molti libri d'economia e premio Nobel. Il suo pensiero al proposito è emerso in una lunga intervista al prestigioso El Pais. In sintesi Stiglitz è convinto che Trump sia stato un disastro economico. ‘La forza del nostro Paese-ha confermato l’economista-sta negli investimenti in tecnologia, nella scienza e nell’educazione e Trump li ha dimezzati. Ha attaccato le nostre migliori università a differenza di tutti i Governi che invece le sostengono. Oltretutto l’economia moderna ha bisogno di cooperazione globale mentre Trump è andato contro gli accordi internazionali penalizzando tutto il Paese. A mio parere questi quattro anni sono stati un grande disastro e, se non cambieremo la rotta, segneranno il declino degli Stati Uniti’.

Rispondendo alla domanda su come si fa a vincere le elezioni dicendo che si alzeranno le tasse come ha fatto, fino ad ora, Joe Biden, Stiglitz ha ricordato che Trump, nel 2017, ha ridotto le tasse per i multimilionari e per le imprese ma le ha alzate per il ceto medio. ‘La promessa di Biden-ha detto il Nobel-è che le imprese e le grandi fortune andranno a pagare tasse più corrette. Un ribasso di tasse, come quello fatto da Trump, non è sostenibile nel medio periodo perchè crea un deficit record’.

Tutti sono concordi nel dire che la diseguaglianza è il problema dei problemi per gli Stati Uniti.

Per superarlo la ricetta di Stiglitz prevede di dare maggior potere di negoziazione ai lavoratori e ai sindacati, di riscrivere le norme sulla globalizzazione e di limare il potere ai monopoli. Ma prevede anche una politica fiscale più progressiva perchè non è possibile che in Usa chi sta in cima alla piramide sociale paghi meno tasse di chi è alla base. Solo un esempio: il miliardario Warren Buffet in proporzione paga meno tasse della sua segretaria. Senza dimenticare che il Paese è uno dei pochissimi al mondo che non riconosce la sanità come un diritto basico del cittadino.

Per spiegare un’insolita crescita della Borsa in un periodo di crisi l’economista americano ha detto semplicemente che ‘la Borsa non riflette la situazione del settore imprenditoriale. Le piccole attività commerciali non fanno certo parte del mercato borsistico ma rappresentano proporzionalmente la metà degli impieghi in economia e questa realtà al momento è in grande difficoltà. Mentre ai giganti di Internet, come Amazon, Google, Apple e Facebook gli affari vanno alle stelle. Inoltre i bassi interessi attuali prevedono migliori benefici e lauti dividendi in futuro. La FED sta mettendo soldi nel mercato e non in investimenti e la gente risparmia solo perchè ha paura del domani. Ecco perchè la forza della Borsa altro non è che lo specchio di un’economia debole.'

‘Non finiremo-ha concluso Stiglitz-in una Grande Depressione ma la ripresa sarà molto molto lenta’.