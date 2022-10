"Putin pronto a usare le armi atomiche". Allarme Usa spaventa il mondo

Preoccupazione della Cina: "Benzina sul fuoco"

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha condannato ieri la decisione del presidente russo Vladimir Putin di decretare la formale annessione di quattro regioni ucraine alla Federazione russa, e ha avvertito che il presidente potrebbe dar seguito alle sue minacce di ritorsione nucleare senza alcun freno da parte dei suoi collaboratori. "Per essere chiari, e' lui a prendere le decisioni. Un singolo uomo. Non esiste alcuna supervisione su Putin", ha detto il segretario nel corso di una intervista all'emittente televisiva Cnn. "Cosi' come ha assunto l'irresponsabile decisione di invadere l'Ucraina, potrebbe assumerne un'altra. Al momento, pero', non vedo nulla che mi spinga a credere che possa aver assunto tale decisione", ha affermato Austin in merito alla possibilita' che la Russia possa ricorrere ad armi nucleari. Il segretario ha dichiarato di non aver parlato col ministro della Difesa russo Sergej Shoigu negli ultimi giorni, ma ha confermato che gli Stati Uniti risponderebbero con decisione all'eventuale impiego di armi atomiche da parte della Russia sul teatro bellico ucraino.

Ucraina, Cina: minaccia nucleare aggiunge solo benzina su fuoco - Sventolare la minaccia di una guerra nucleare "non aiuterà a disinnescare la situazione in Ucraina, ma aggiungerà solo benzina sul fuoco". E' quanto dichiarato a Ria Novosti dal servizio stampa del Ministero degli Esteri cinese. "Pechino invita tutte le parti a mostrare moderazione e sostenere gli sforzi diplomatici per un accordo", si legge ancora.