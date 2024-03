Usa, il maxisconto a Trump dei giudici: "solo" 175mln di multa e lui esulta

Usa, i giudici graziano Trump. La sanzione più che dimezzata dà inizio alla sua campagna elettorale

Donald Trump ha vinto un'altra battaglia in tribunale e questo rappresenta il passo definitivo per poter correre di nuovo per la Casa Bianca. Ieri era l’ultimo giorno per il pagamento dei 464 milioni di dollari che Trump è stato condannato a versare dal giudice per frode (la Trump Organization è stata condannata per aver ingigantito il valore delle sue proprietà), ma una corte d’appello di Manhattan - si legge su Il Corriere della Sera - ha ridotto la somma a 175 milioni e ha dato all’ex presidente altri dieci giorni di tempo. Trump deve pagare la somma oppure ottenere una garanzia da terzi che la verseranno se lui perderà in appello (tipicamente si devono fornire contanti o beni immobili come collaterali; più gli interessi).

L’ex presidente e candidato alla Casa Bianca è invece frustrato - prosegue Il Corriere - per non essere riuscito a rimandare oltre il 15 aprile l’inizio del primo processo penale contro di lui (il primo per un presidente degli Stati Uniti). L’inizio era previsto in origine proprio ieri a New York. Si tratta del processo per aver falsificato i documenti sui pagamenti effettuati alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere su presunti rapporti sessuali prima delle elezioni del 2016.