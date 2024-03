Trump attacca il principe Harry: "Va espulso se ha fatto uso di droga"

Trump contro Harry, a rischio il visto del Duca di Sussex

L'ex presidente degli Stati Uniti e nuovo candidato Donald Trump ha avvertito il principe Harry, figlio minore del re Carlo III, di ritirargli il visto se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga.

In un'intervista con il politico populista e leader della Brexit Nigel Farage alla televisione GB News, Trump ha affermato che al Duca di Sussex non dovrebbe essere concesso un trattamento preferenziale. Le parole di Trump arrivano dopo che il Duca di Sussex, che lo aveva precedentemente criticato in pubblico, ha riconosciuto nelle sue memorie di aver usato diverse droghe, portando alcuni a chiedersi perchè gli sia stato permesso di stabilirsi con la sua famiglia in California nel 2020.

La conservatrice Heritage Foundation ha intentato una causa contro il Dipartimento americano per la sicurezza nazionale, ritenendo che la sua richiesta avrebbe dovuto essere respinta.

Trump prende le difese di Kate: "Lo fanno tutti"

Donald Trump non si è stupito del 'photoshop', anzi ha difeso Kate Middleton, per aver modificato la sua foto per la festa della mamma. "Lo fanno tutti", ha spiegato. L'ex presidente degli Stati Uniti è intervenuto sulla saga che circonda la principessa del Galles in un'intervista con il leader populista e fautore della Brexit, Nigel Farage: ha detto che il 'photoshop' all'immagine di se' e i suoi figli "non dovrebbe essere un grosso problema".

"L'ho guardata, è stato un piccolo rimaneggiamento, non capisco. Tutti lo fanno.... Guarda certi attori cinematografici, poi li vedi nella vita reale e dici: 'E' la stessa persona nella foto?'. E' un periodo difficile, la stanno davvero inseguendo".

Nell'intervista, il tycoon ha anche definito re Carlo "un ragazzo davvero meraviglioso" nonostante il re abbia una diversa visione ambientalista, "troppo restrittiva": "Sono un ambientalista, mi ci sento nel vero senso della parola, ma sono un tipo diverso di ambientalista".

Trump, che sembra avere un reale interesse per la famiglia reale britannica, ha invece un rapporto molto complicato con i duchi di Sussex che nel passato lo hanno piu' o meno velatamente criticato. Non a caso nella stessa intervista, l'ex presidente ha minacciato di ritirare il visto al principe Harry se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga.