"Kate Middleton? Non è davvero lei". I sospetti sui social e il video virale

Nuove foto della Duchessa di Cambridge, Kate, e del Principe William, sono state diffuse lunedì sera. Le immagini li mostrano felici mentre visitano un mercato agricolo a Windsor, Londra. Questo ha alimentato ulteriori speculazioni sulla salute di Kate, che erano circolate per settimane. Nonostante la pubblicazione dei video e delle foto che la ritraggono in buona forma, le voci sul suo stato di salute persistono.

Alcuni media hanno commentato che le immagini dovrebbero dissipare i dubbi, ma nonostante ciò, i complottisti continuano a mettere in discussione l'autenticità delle foto, suggerendo che non si tratti effettivamente della Duchessa. Questa teoria, priva di fondamento, si sta diffondendo sui social media in seguito alla controversia sulle foto modificate precedentemente pubblicate da Kate.

Fonte del video: TikTok/Bbc.news.world.pa

GUARDA IL VIDEO