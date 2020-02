USA. Il Ministero della Salute avverte gli americani sul Coronavirus.

Anche se non mancheranno le polemiche sui tempi di questo allerta, il Ministero della Salute americano ha mandato un ‘warning’ agli americani avvertendoli di prepararsi all’eventualità che siano necessarie misure più restrittive nel caso si diffonda il Coronavirius.

Il chiaro avvertimento nasce dalla crescita dei focolai del virus fuori dalla Cina, come in Giappone, Sud Corea e Italia. In queste ore potrebbe aggiungersi anche la Spagna.

Il Ministero della Salute allerta gli americani

La responsabile del Centro per il Controllo e Prevenzione delle malattie, Nancy Messonnier, ha detto che ‘ non è una questione se il virus arriverà, ma quando arriverà e quante persone verranno toccate in maniera severa’.

Le restrizioni sui voli e le prime misure di quarantena adottate, secondo la Messonnier, hanno probabilmente rallentato l’arrivo del virus negli Stati Uniti.

‘Noi chiediamo agli americani di lavorare con noi con il pensiero che potrebbe essere una cosa seria.Al momento non ci sono rischi ma potremmo essere costretti a misure più severe come la chiusura delle scuole, delle aziende e la cancellazione di molti eventi pubblici’.

La responsabile ha poi sostenuto che questo avvenimento potrebbe cambiare un poco lo stile di vita delle persone ma è importante che gli americani comincino a pensarci adesso e siano preparati.

Poi però la dr. Messonnier ha ripetuto come, al momento, i rischi siano bassi.

Tutti i casi emersi negli Stati Uniti sono arrivati attraverso viaggiatori contagiati in altre nazioni.

E poi vi è la concreta possibilità che la diffusione del virus possa placarsi con l’arrivo della primavera e dell’estate.

Gli esperti hanno poi confermato che l’80% delle infezioni risultano lievi, non più gravi di una normale febbre.

In US sono stati confermati 14 casi e 40 nella crociera Diamond Princess.

Altri tre casi di persone rimpatriate da Hubei in Cina.

La prima raccomandazione del Ministero della Salute è di lavarsi bene le mani. Le mascherine non garantiscono protezione. Solo una maschera respiratoria chiamata N95 è considerata affidabile ma è complicata da indossare e può’ provocare una respirazione più difficile.

I consigli sono di non viaggiare in Cina e Sud Corea.

La Casa Bianca ha richiesto al Congresso 2,5 bilioni di dollari per prepararsi all’emergenza e soprattutto per lo sviluppo di trattamenti e vaccini e per un completo equipaggiamento per il personale sanitario.

La conclusione della Responsabile sanitaria americana è stata ‘Una cosa è certa non possiamo chiudere ermeticamente gli Stati Uniti ma possiamo essere preparati’.