Usa, il sistema educativo visto da Joe Biden e Donald Trump

Mentre in maniera assolutamente imprevista oltre 24 milioni di americani hanno già dato il loro voto per posta e il Coronavirus non molla la presa con oltre 60000 contagi quotidiani, rimangono sempre tante le differenze di visione tra Biden e Trump per gestire l’America: dall’economia allo sviluppo ambientale. Ed anche sull’educazione le strategie di Joe Biden e Donald Trump sono davvero tante. Ma come vedono la gestione dell’educazione i due avversari?

Sicuramente più rivolta al sociale la visione del dem. Vuole rendere i college pubblici ed in particolare quei college e quelle università storicamente frequentate da afroamericani. Il piano stanzierebbe $ 70 miliardi a favore di queste istituzioni per far avanzare ed espandere strutture, infrastrutture educative e tecnologiche migliorando l' accessibilità finanziaria.

Biden vuole togliere le tasse scolastiche per le famiglie che guadagnano meno di $ 125.000.

Un altro punto interessante della strategia democratica è quella di dare la possibilità di due anni di community college e programmi di formazione senza tasse scolastiche.

Poi una revisione totale del sistema di rimborso del prestito studentesco e soprattutto una cancellazione di 10000 dollari sui debiti attuali di ogni studente. Ed infine l’istituzione di un asilo nido universale. Biden sta sostenendo in particolare l'asilo nido universale per bambini di 3 e 4 anni nel tentativo di migliorare l'accessibilità all'istruzione riducendo le tensioni finanziarie sui genitori. Vuole anche un maggiore sostegno finanziario per gli operatori e le strutture di assistenza all'infanzia, nonché incentivi finanziari e risorse educative per le famiglie a reddito medio-basso che pagano per l'assistenza all'infanzia.Nel suo piano per sostenere l'istruzione primaria e secondaria, Biden chiede una maggiore attenzione alle scuole sottofinanziate per ridurre le disparità educative. Vuole triplicare il finanziamento del titolo I per aumentare gli stipendi degli insegnanti che lavorano in scuole con enti studenteschi principalmente a basso reddito. Vuole anche aumentare la presenza di operatori di salute mentale nelle scuole, riparare le infrastrutture delle scuole pubbliche e offrire ulteriori risorse per la carriera e formazione professionale per gli studenti delle scuole medie e superiori.Come parte di un piano di educazione e assistenza da 775 miliardi di dollari.

Un po’ meno rivolta al sociale la visione del Presidente repubblicano.

Vuole innanzitutto rafforzare la politica di scelta della scuola ed espandere l'accessibilità alla charter school, come ha cercato di portare avanti nel suo primo mandato.

Poi promuovere il curriculum di "educazione patriottica" nelle scuole.Inoltre il tycoon vuole sostenere

quella che chiama "educazione patriottica" nelle scuole. La sua campagna ha descritto questo concetto come insegnamento dell' '"eccezionalismo americano". Il Presidente ha recentemente annunciato che il National Endowment for the Humanities finanzierà il "curriculum pro-americano", sostenendo che l'insegnamento del concetto di razzismo sistemico è "una forma di abuso sui minori".

Infine a febbraio, la Casa Bianca ha lanciato una proposta di bilancio per il 2021 che comporterebbe tagli e restrizioni significativi ai programmi federali di prestito studentesco.