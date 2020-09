Usa, in autunno la pandemia potrebbe peggiorare, dice Fauci

I casi di contagio da Coronavirus stanno diminuendo in oltre 30 Stati in America ma secondo il maggior esperto di malattie del Paese, il dr. Anthony Fauci, la pandemia peggiorerà nuovamente. ‘Dobbiamo stare abbastanza nascosti perchè l’autunno e l’inverno non saranno facili' ha detto il capo della task force dell’unità di crisi della Casa Bianca.

L’allerta non è però una novità, dato che molti esperti, compresi i sanitari del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie continuano a sostenere che i mesi a venire saranno molto impegnativi. E non è certo d’aiuto vedere che gli Stati Uniti continuano a registrare oltre 40000 contagi giornalieri e oltre 1000 morti. Meno di luglio e agosto ma ancora numeri troppo alti. ‘Continuo a guardare-ha detto Fauci-la curva e mi sento molto depresso perchè non si arriva mai alla linea che invece vorrei vedere’.

Secondo Fauci ci sono molti aspetti che potrebbero contribuire all’aumento dei casi durante la stagione autunnale. I college, ad esempio, dopo le riaperture sono diventati in breve tempo degli ‘hotspot’. E quando gli studenti ritornano a casa possono potenzialmente trasmettere il virus in famiglia e nelle comunità.

Inoltre quando il clima diventa più freddo gli Americani, come in altre parti del mondo, amano muoversi indoor dove il virus puo’ muoversi più facilmente.

Inoltre in inverno alla pandemia si aggiungerà la stagione influenzale . I medici avranno più difficoltà a riconoscere pazienti Covid da pazienti con l’influenza. Questo potrebbe richiedere maggiori tamponi di controllo e le tensioni sul sistema sanitario nazionale potrebbero portare ad uno dei momenti più difficili nella storia del settore sanitario americano.

I numeri adesso sono di 6,5 milioni di positivi e oltre 195000 morti ma i numeri potrebbero diventare più grandi.E soprattutto, secondo il CDC, il 40% della gente potrebbe avere il Covid senza nemmeno saperlo.

Nonostante i numeri stiano calando gli esperti si aspettano un aumento dei casi dovuti al week end del ‘Labour Day’ così come successe dopo le vacanze del 4 luglio.

‘Ovviamente tutto cambierà appena il vaccino sarà ampiamente utilizzabile-conferma Anthony Fauci-ma i tempi , nonostante le promesse del Presidente di averlo il giorno delle elezioni, non sono così brevi’. Il vaccino dovrebbe essere pronto a fine anno o all’invio del prossimo anno. Ma, fino a quando questo risultato non sarà raggiunto, ci sono diversi modi per ridurre la diffusione del virus.

Coprirsi il volto con una mascherina rimane attualmente la protezione più forte. Se il 95% degli Americani avesse indossato questa protezione si sarebbero potute risparmiare 120000 vittime, secondo gli esperti dell’Università di Washington. Non spingere la gente a proteggersi il volto è stato uno degli errori di comunicazione più grandi nella gestione della pandemia.

Grandi attenzioni devono essere poste nei campus delle università. L’Università del Texas a Austin ha confermato, in una settimana, almeno 100 casi di positività. E così anche la San Diego State University che ha avuto ben 400 infezioni tra gli studenti. 1300 contagi sono stati registrati all’Arizona State University dall’inizio di agosto.

’Sarebbe importante-ha concluso Fauci-che i college e le università evitino di mandare a casa gli studenti positivi e cerchino di tenerli isolati in luoghi confortevoli. Se li rimandiamo nelle loro comunità ci saranno moltiplicazioni di infezioni in tutto il Paese’.

E così l’America, insieme alle elezioni si sta preparando secondo Fauci, ad una seconda ondata del virus.