Las Vegas Sands vende tutti i casinò, anche l'hotel Venezia

Usa: in vendita i casinò Las Vegas, compreso l'hotel Venezia

Las Vegas Sands ha annunciato di essere in trattative finali per la vendita di tutti i suoi casinò a Las Vegas per 6,25 miliardi di dollari ma ancora non si conoscono i dettagli dell'operazione. Il colosso dei casinò cederà anche il celebre plesso alberghiero "The Venetian", ma in questo caso si sa già chi loacquisirà e cioè la Apollo Global Management in partnership con la Vici Properties. I proventi dalla vendita degli asset immobiliari saranno reinvestiti in Asia, fa sapere la società in una nota, dove "le opportunità di crescita sono maggiori". Dopo la morte del fondatore del gruppo, Sheldon Adelson, avvenuta l'11 gennaio scorso, i dirigenti del gruppo hanno detto che avrebbero continuato a investire nei casinò di Singapore e Macao, attualmente principale fonte di ricavi della società.