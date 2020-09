Usa, Joe Biden in vantaggio su Donald Trump nell’ultimo miglio

La battaglia per la poltrona più potente del mondo è arrivata ai momenti più decisivi. Il marketing dei candidati lavora pesantemente per costruire un’immagine forte e vincente sui possibili elettori. Molti i sondaggi , pochi quelli affidabili. Tra i più ‘credibili' quello dell’11 settembre di NPR/PBS NewsHour/Marist.

Il candidato repubblicano Joe Biden continua ad essere in vantaggio sul Presidente Donald Trump con un margine sostanziale di 9 punti percentuali, 52% contro il 43% secondo le risposte dei probabili elettori.

La novità del sondaggio sta proprio nell'aver testato la volontà dei 'probabili elettori’, un gruppo sicuramente più ristretto, ma più affidabile, rispetto a quello più ampio di persone registrate per il voto. Tuttavia in questo bacino più largo non vi sono sostanziali differenze: 52% per Biden contro il 42% per Trump. Ovviamente l’elezione sarà determinata in modo più complesso e dipenderà dagli Stati chiave che compongono il collegio elettorale piuttosto che in un gradimento popolare a livello nazionale.

I supporter di Joe Biden, secondo il sondaggio, rimangono i giovani che vivono nelle città e nelle periferie, le donne bianche e i bianchi laureati.

I punti di forza di Donald Trump sono sempre i bianchi evangelici, i bianchi non laureati e quelli che vivono nelle piccole città e nelle zone rurali.

Biden è in vantaggio anche sugli elettori indipendenti, e di ben 21 punti, dal 57% al 36%.

In particolare, come nel sondaggio di agosto, Biden sta ancora avendo un sostegno record per un candidato presidenziale democratico tra gli elettori bianchi. L’ex vicepresidente Biden sta ottenendo il gradimento del 49% dei probabili elettori bianchi rispetto al 48% di Trump.

Il democratico è in testa anche con gli elettori senior, quelli che hanno 65 anni o più, dal 51% al 47%, un'inversione rispetto al 2016 quando Trump vinse, 52% -45%, secondo gli exit poll.

Un segnale di allarme per Biden viene invece, nel sondaggio, sull’area afroamericana e ispanica, voti importanti che ancora non sembrano ancora aver preso una direzione precisa. E adesso si attendono i faccia a faccia tra i due leader.