Usa, la Corte Suprema di Washington ha deciso che Trump è eleggibile

Donald Trump è eleggibile: la sentenza della Corte Suprema

"Grande vittoria per l'America!!!". È quanto scrive Donald Trump sulla sua piattaforma social, Truth, commentando la disposizione a lui favorevole emessa dalla Corte Suprema di Washington che lo ha dichiarato eleggibile. Lo riporta l'Ansa.

Gli Stati non hanno l'autorità per rimuovere un candidato presidenziale in base al 14esimo emendamento, ossia la "clausola di insurrezione" della Costituzione. Questo potere c'è l'ha solo il Congresso. E' la motivazione con cui la Corte suprema ha confermato l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, senza entrare però nel merito se si sia impegnato in una insurrezione contro il Capitol.

Il sì della Corte Suprema

La Corte Suprema di Washington ha deciso in favore di Donald Trump e respinto la decisione della Corte Suprema del Colorado. L'alta corte federale doveva decidere sull'esclusione dalle primarie stabilità a dicembre dalla Corte Suprema statale del Colorado in base alla sezione 3 del 14esimo emendamento, secondo cui chi giura sulla Costituzione e partecipa a un'insurrezione non può correre per un ruolo pubblico.