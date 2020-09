Usa, le elezioni all’ultimo miglio è il momento dei dibattiti vis a vis

Le elezioni americane entrano nell’ultimo miglio, e lo fanno con i dibattiti faccia a faccia con i candidati. Il primo dei tre sarà martedì sera dalle 9 alle 1030 ora americana. Attualmente Biden è favorito di diversi punti nei sondaggi ma soprattutto negli Stati Uniti dove il conteggio dei voti è complesso e i voti, in parte arrivano per posta, gli ultimi scontri vis a vis sono spesso determinanti.

I duelli tra Biden e Trump si svolgeranno in due università: la Case Western Reserve University e la Cleveland Clinic in Cleveland. Saranno moderati da Chris Wallace, anchorman di Fox News Sunday, esperto giornalista già all’opera come moderatore nel 2016.

I temi del dibattito saranno:

I ‘record’ di Trump e di Biden, il Tribunale Supremo, il Coronavirus, l’economia, il razzismo e le violenze nelle città americane, l’integrità delle elezioni. E come al solito molti argomenti scelti sono stati oggetto di critiche. Molti senatori democratici hanno firmato una lettera chiedendo che un argomento dei dibattiti fosse anche la crisi climatica e che si distinguesse nel quinto tema tra violenza e razzismo.

Il sesto argomento è stato scelto all’ultimo momento perchè Trump non si è impegnato in un trasferimento pacifico del potere in caso di sconfitta.

Il format del dibattito è abbastanza semplice : sei momenti di 15 minuti ciascuno in cui verranno affrontati i sei temi previsti. Ogni candidato avrà due minuti per rispondere alle questioni aperte per ogni argomento. I candidati avranno la possibilità di rispondersi reciprocamente.

Gli altri 'scontri' previsti saranno il 15 ottobre e il 22 di ottobre. Mentre il 7 ottobre è previsto il dibattito previsto tra i due vice presidenti Michael Pence e Kamala Harris.