Usa, Matt Gaetz abbandona Trump: il deputato rinuncia alla nomina a segretario della Giustizia

Usa, Matt Gaetz ha rinunciato alla nomina di segretario della Giustizia

Matt Gaetz, scelto dal presidente eletto Donald Trump come prossimo segretario alla Giustizia, ha annunciato la volontà di rinunciare all’incarico. La sua nomina era stata contestata anche da molti repubblicani. Gaetz, deputato della Florida, 42 anni, si è dimesso subito dopo la nomina.

La commissione etica della Camera, che ha indagato su di lui, non ha ancora pubblicato i risultati delle indagini. Gaetz - che si è sempre dichiarato innocente - era sotto inchiesta per traffico sessuale di minorenni, per uso illecito di droghe, per aver accettato regali non consentiti e per aver ostruito l’indagine.

