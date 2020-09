Usa, nuovo aiuto in Florida da Bloomberg per Joe Biden

Michael Bloomberg e il suo team hanno raccolto 16 milioni di dollari per pagare le sanzioni pecuniarie pendenti degli exrei che, dopo aver scontato la pena, possono riconquistare così il diritto di voto.

E’ questo il secondo forte aiuto che il miliardario di New York dà al suo compagno di partito Joe Biden. A un mese dalle elezioni Bloomberg ha puntato le sue fiches per la vittoria di Biden sulla Florida, uno degli Stati chiave per le elezioni ( ben 29 voti).

E le fiches di Bloomberg pesano perché dopo i 100 milioni di dollari messi nella campagna della Florida del democratico adesso il magnate è riuscito a raccogliere ben 16 milioni di dollari per saldare le multe giudiziali di 31000 persone che non superino i 1500 dollari. La maggior parte dei multati sono quasi tutti afroamericani.

infatti sono quasi 800000 i residenti in Florida che, dopo aver scontato la loro pena in carcere, non potrebbero votare in quanto hanno multe a carico. E così la Coalizione per restituire i Diritti in Florida , un’organizzazione apartitica ha recuperato il denaro utile per saldare molte multe e ridare diritto di voto a tante persone. Commentando questo progetto l’ex sindaco di New York ha detto che ‘il diritto al voto è fondamentale per la nostra democrazia e a nessun americano si deve negare questo diritto’.

Con l’obiettivo di massimizzare i ricorsi, l’organizzazione in favore al diritto al voto pagherà soltanto le multe al di sotto dei 1500 dollari che sono a carico di oltre 30000 persone. Nel 2000 le presidenziali in Florida si vinsero per soli 537 voti. Dei 31000 beneficiati ben 25000 sono afroamericani. Negli ultimi comizi del 2016, quelli che diedero la vittoria a Trump, l’84% degli afro votarono per Hillary Clinton.

Attualmente la popolazione carceraria della comunità afroamericana, che rappresenta il 17% dei residenti in Florida, è del 50%. Alla fine di luglio , quando la Florida era in piena pandemia, Biden nello Stato aveva un vantaggio di 8 punti su Trump. Adesso la differenza si è ridotta a meno di due punti. I sondaggi indicano che Biden sta avendo meno favori tra i cubaniamericani di quelli ottenuti dalla Clinton, mentre ha un discreto vantaggio tra la comunità ispanica.

Chissà se l’ulteriore aiuto di Bloomberg porterà linfa alla ‘purtroppo’ debole figura di Joe Biden almeno in Florida.