Usa, offerta di patteggiamento per Boeing: colpevole di frode in due incidenti

Usa, offerta di patteggiamento per Boeing perchè si dichiari colpevole di frode in due incidenti

Il Dipartimento di Giustizia Usa intende proporre che Boeing si dichiari colpevole di frode in relazione a due incidenti aerei mortali che hanno coinvolto i suoi aerei di linea 737 Max. Lo riferiscono alcuni media americani. Boeing avrà tempo fino alla fine della prossima settimana per accettare o rifiutare l'offerta di patteggiamento, che prevede che il colosso aerospaziale accetti un monitor indipendente che supervisionerà il suo rispetto delle leggi antifrode. Il dipartimento di Giustizia ha informato in un incontro i famigliari delle 346 vittime della sua intenzione di proporre a Boeing un patteggiamento per gli incidenti mortali che hanno coinvolto gli aerei di linea 737 Max ma molti di loro hanno espresso rabbia per l'offerta al colosso americano di dichiararsi colpevole di un'accusa vecchia di 3 anni invece di perseguire ulteriori reati e un processo. Uno ha detto che i pubblici ministeri stavano ingannando le famiglie; un altro ha urlato contro di loro per diversi minuti quando gli è stata data la possibilità di parlare.

L'azienda avrebbe intanto concordato di acquisire Spirit AeroSystems per oltre 4 miliardi di dollari.