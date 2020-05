Usa, ordine esecutivo di Trump per limitare le tutele ai social media

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, due giorni dopo essersi scagliato contro Twitter, e aver ricevuto il 'fact checking' a due suoi tweet, firmerà un ordine esecutivo volto a limitare le tutele delle compagnie di social media. L'ordine incaricherà le agenzie dell'esecutivo (tra cui la Commissione federale comunicazioni e la Commissione federale commercio) di valutare l'applicazione di nuove regole. Gli esperti tuttavia dubitano che ciò possa essere fatto senza coinvolgere il Congresso. Secondo indiscrezioni, la bozza dell'ordine esecutivo prevede la limitazione delle protezioni previste dalla legge federale sulla responsabilità come "piattaforme", oppure che le compagnie rispondano dei contenuti come fossero degli editori, con rischio di azioni legali. La bozza dell'ordine comporterebbe per azioni come l'etichetta di fact checking di Twitter la perdita delle tutele previste per le "piattaforme". Inoltre, l'ordine esecutivo prevederebbe anche limitazioni dei fondi per le pubblicità federali sui social media che "violano la libertà d'espressione".