Usa, Stephen Miller positivo al Covid-19. Alla Casa Bianca cresce il contagio

Usa, Miller positivo al Covid

Il focolaio da Covid-19 continua ad allargarsi alla Casa Bianca, dopo l'annuncio della positività di uno dei principali consiglieri di Trump: Stephen MIller. Si trovava in viaggia con Trump mercoledì scorso, giorno in cui si è sentita male anche Hope Hicks a bordo dell'Air Force One, risultata poi positiva al test. Miller in una dichiarazione ha reso noto: "Da cinque giorni sono in isolamento e lavoro da casa, dopo essere risultato negativo ogni giorno fino a ieri, oggi sono risultato positivo e sono in quarantena".

La portavoce Kayleigh McEnany, anche lei contagiata insieme ad almeno due dei suoi collaboratori, definisce la situazione in casa Trump: " un focolaio vero e proprio in Casa Bianca". A maggio era risultata positiva al Covid la moglie di Miller, Katie che è il capo della comunicazione dell'ufficio del vice presidente Mike Pence.