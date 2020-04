Usa. Storica decisione, ospedali rimborsati per pazienti non assicurati

Storica decisione di Trump in occasione dell’epidemia che sta colpendo duro l’America.

Il Presidente ha promesso il rimborso a tutti gli ospedali che cureranno per coronavirus pazienti non coperti da alcuna assicurazione.

‘Il rimborso-ha detto Trump- uscirà dal pacchetto di fondi stanziato per l’emergenza.Questo per alleviare le sofferenze di americani che non sono coperti da alcuna assicurazione, per loro un bel sollievo’.

Trump ha anche annunciato che il sistema di assicurazione sanitaria Blue Cross Blue Shield non richiederà alcun co-pagamento da parte dei pazienti per il trattamento del virus nei prossimi 60 giorni, in modo simile agli impegni di Cigna e Humana.

E poi ha suggerito agli americani di ‘coprirsi il volto quando si esce perché ci sono molti asintomatici che possono diffondere il virus senza avere sintomi.

‘La maschera-ha detto Trump-deve essere una scelta volontaria. La si puo’ mettere o meno. Io ho scelto di non farlo ma altre persone potrebbero decidere invece di usarle. E questo è Ok. E’ giusto’.

Il Presidente ha poi suggerito di comperarle online o farle in casa in modo da poterle lavare e riutilizzare. Mentre le mascherine chirurgiche devono essere riservate ai lavoratori del settore sanitario.

Infine ha riconfermato che linee guide della social distancing sono in pieno vigore.

Unica decisone che il Presidente non ha preso, come invece suggerito da Anthony Fauci, quella di chiudere tutta l’America, sul modello italiano.

Altre volte però è tornato sui suoi passi.

Da ultimo il Segretario del Tesoro ha annunciato che in due settimane i contribuenti riceveranno sul conto i soldi promessi.