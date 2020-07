Usa, Susan Rice possibile vicepresidente di Joe Biden

Joe Biden vuole al suo fianco un vicepresidente donna, e non è certo una sorpresa, la vera sorpresa sarà la figura che il democratico sceglierà. Il nome della vicepresidente che affiancherà Joe Biden alla Casa Bianca, in caso di vittoria, sarà svelato come annunciato già a marzo dallo stesso Biden, nella Convention Nazionale che si svolgerà a Milwaukee dal 17 al 20 agosto. Nella short list (una decina di profili), Susan Rice potrebbe non essere una sorpresa , anche se fino ad ora la sua figura è stata sempre low profile.

Afroamericana,classe ’64, ha fatto parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento di Stato nell’Amministrazione Clinton, poi Ambasciatrice all’Onu con Barack Obama prima di diventare Consigliere della Sicurezza Nazionale.In questo incarichi ha sostenuto diversi dossier tra cui quello sulle minoranze e la difesa dei diritti umani, sui cambiamenti climatici e la lotta alla povertà.

Un curriculum di tutto rispetto a cui manca pero’, secondo i ‘perfezionisti’ delle candidature, un’esperienza in campagna elettorale come candidato.Le risposte a questa possibile ‘carenza professionale’ le ha data la stessa Rice alla NBC nel corso di un ‘intervista ad Andrea Mitchell che le ha posto la domanda proprio su questo aspetto.’Joe Biden-ha confermato la Rice-deve prendere la decisione su chi sarà il suo miglior compagno nella corsa.Se sarò scelta farò del mio meglio attingendo alla mia esperienza in anni di Governo, anni in cui ho cercato di migliorare i meccanismi della burocrazia.In ogni caso farò tutto quanto mi è possibile per aiutare Joe Biden a vincere le elezioni, sia nel caso fossi scelta sia che non lo fossi’.

Sicuramente la sua lunga esperienza nella macchina di Governo e i grandi rapporti internazionali ne fanno un candidato di primo livello.Per quanto riguarda l’opinione dei repubblicani sulla potenziale candidata la Rice viene considerato troppo legata alla politica estera nell’epoca Obama e carente di familiarità con le regole della politica. Ma questo è quanto dicono gli avversari, vedremo a breve cosa ne penserà Joe Biden.