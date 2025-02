Usa, nel mirino di Trump finisce anche il Sudafrica. Il tycoon ferma Rubio: niente G20 a Johannesburg

Usa, nel mirino finisce anche il Sudafrica. La linea dura di Trump e Rubio: niente G20

Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti da soli quindici giorni ma dal 20 gennaio sembra davvero cambiato tutto alla Casa Bianca. Dopo gli annunci su Canada, Groenlandia, Panama e Gaza, per citare solo la questione geopolitica, ora il tycoon ha messo nel mirino anche il Sudafrica, stoppando la partecipazione al G20 di Johannesburg del suo capo della diplomazia, il segretario di Stato Marco Rubio. Il summit è in programma a fine mese, ma gli Usa hanno già fatto sapere che non saranno presenti. "Non parteciperò al vertice del G20 a Johannesburg. Il Sudafrica sta facendo cose molto brutte”, ha scritto il Segretario di Stato sul social network X, citando in particolare "l’esproprio di proprietà private".

Rubio si trova ora in visita ufficiale nella Repubblica Dominicana dove, tra i temi caldi in agenda, tra questi c'è anche la questione di Haiti. Il suo portavoce ha precisato che è stato autorizzato un finanziamento da 40,7 milioni di dollari da devolvere alla polizia nazionale di Haiti e alla missione multinazionale di supporto alla sicurezza che è in prima linea nella lotta contro le bande criminali. Intanto dall'Argentina di Milei arriva un segnale di vicinanza alle politiche di Trump.

Il presidente sudamericano, infatti, tra i pochi leader mondiali presenti alla Casa Bianca per l'insediamento del tycoon, ha annunciato, ieri, il ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il presidente Milei, secondo quanto riferito dal suo portavoce Manuel Adorni, ha chiesto al ministro degli Esteri Gerardo Werthein di ritirare l’adesione dell’Argentina all’Oms a causa delle "divergenze sulla gestione della salute", in particolare durante la pandemia di Covid-19.