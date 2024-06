Usa, "Trump scoreggione", "Biden vaga nei campi". Ecco la campagna elettorale

Usa, il basso livello della campagna elettorale: sfida Biden-Trump a chi ne combina di più

Le elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti si avvicinano ma la campagna elettorale mostra davvero un basso livello tra i due sfidanti. Mentre il mondo è con il fiato sospeso per la paura dello scoppio della terza guerra mondiale, Biden e Trump con i rispettivi entourage passano il tempo ad insultare gli avversari. Ora - riporta Il Corriere della Sera - picchiano duro anche i democratici: per James Singer, un portavoce di Biden, Trump è sempre più incapace di concentrarsi, "la sua mente degrada davanti ai nostri occhi". Mentre per il governatore dell’Illinois Trump è "un vecchio scoreggione che si spruzza in faccia un'abbronzatura arancione". Ma anche dall'altra parte le cose non vanno meglio. Il presidente in carica viene puntualmente deriso dai Repubblicani per le sue debolezze fisiche. "Biden è talmente andato che non sa più nemmeno dove si trova".

Trump, in occasione della festa per il suo 78esimo compleanno, si è divertito a ridere dei Democratici, definiti "quei degenerati della sinistra radicale che stanno trasformando gli Stati Uniti in un Paese del Terzo mondo". Poi - prosegue Il Corriere - l’ennesimo siluro contro il presidente, accompagnato da un video del G7 di Borgo Egnazia accuratamente editato per far apparire Biden perso nel nulla su un prato mentre gli altri leader si congratulano con un paracadutista. In realtà Biden ne sta salutando un altro appena atterrato dietro di loro: tagliato fuori dall'immagine per dare la sensazione che il leader stia gesticolando verso il nulla.