Usa, avvertimento di Trump: "Carcere è punto di rottura per miei sostenitori"

Usa: Trump, carcere sarebbe "punto rottura" per sostenitori

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giudicato colpevole nel processo sui pagamenti illeciti per il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels ha detto che se l'11 giugno il tribunale dovesse comminargli una pena da scontare in carcere questo potrebbe rappresentare "un punto di rottura" per i suoi sostenitori.

Il candidato repubblicano alle presidenziali di novembre ha avvertito in un'intervista a Fox News che una pena detentiva "sarebbe complicata da accettare per il pubblico. "Sapete, esiste un certo punto di rottura".