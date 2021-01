Usa, Twitter dichiara guerra a movimento QAnon: oltre 70mila account eliminati

Twitter ha eliminato negli ultimi giorni oltre 70.000 account che promuovevano la teoria cospirativa QAnon. E' quanto riporta il New York Times, sottolineando che il social media sta intensificando la repressione sui contenuti che possono incitare alla violenza. Venerdì Twitter ha bloccato il profilo del presidente americano uscente Donald Trump, accusato di aver fomentato l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori più estremisti. Questo ha portato molti osservatori a interrogarsi ancora una volta sulla legittimità di questae iniziative unilaterali e sul potere trasversale e senza controlli dei grandi network.

Twitter, che ha effettuato le sospensioni durante il fine settimana, ha detto di aver agito per reprimere i post che hanno "il potenziale per portare a danni offline". La compagnia ha aggiunto che molti degli utenti rimossi gestivano più account QAnon. "Questi account erano impegnati nella condivisione di contenuti dannosi non associati a QAnon su larga scala ed erano principalmente dedicati alla propagazione di questa teoria del complotto attraverso il servizio", ha affermato la società in un post sul blog.

Molti degli assalitori del Congresso Usa dello scorso 6 gennaio, sono seguaci della setta di QAnon, una teoria complottista nata su Internet. Ma che cosa dice la teoria complottista QAnon? Affaritaliani.it lo ha raccontato qualche giorno fa: la teoria afferma che dopo la presidenza Kennedy, ucciso su ordine del Deep State, gli Stati Uniti siano diventati sottomessi a una cabala ebraica con ramificazioni in tutto il mondo. Il figlio di JFK non sarebbe davvero morto ma sarebbe invece stato messo al sicuro da un gruppo di Navy Seals leali al padre per metterlo al comando della fazione contro il Deep State. Stando a QAnon, Trump sarà il promotore di una serie di clamorosi arresti conosciuta come The Storm (previsione che non si è avverata) e che in seguito Kennedy Jr sarebbe diventato il nuovo Presidente degli Usa. Non è tutto: anche l'ex presidente Obama e l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton farebbero parte della medesima setta...