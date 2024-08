Venezuela, l’opposizione sul piede di guerra: verso le proteste in tutto il Paese

Venezuela, Machado convoca proteste in tutto il Paese

Venezuela nel caos. La leader dell'opposizione María Corina Machado ha annunciato per domani manifestazioni in "tutte le città" del Paese, per protestare contro i presunti brogli elettorali commessi dal presidente Nicolás Maduro. "Dobbiamo rimanere fermi, organizzati e mobilitati con l'orgoglio di aver ottenuto una vittoria storica il 28 luglio e la consapevolezza che per raccoglierla andremo fino alla fine", ha detto Machado in un video sui social. "Il mondo vedrà la forza e la determinazione di una società decisa a vivere in libertà", ha aggiunto l'ex deputata, rilanciata dall’Ansa.

VENEZUELA: BLINKEN, 'E' GONZALEZ IL VINCITORE DELLE ELEZIONI'

Gli Stati Uniti riconoscono la vittoria alle elezioni di domenica scorsa in Venezuela del candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez contro il presidente uscente Nicolas Maduro. "Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, soprattutto, al popolo venezuelano che Edmundo Gonzalez Urrutia ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni presidenziali del 28 luglio", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota. Congratulandosi per il "successo della campagna elettorale" dell'ex ambasciatore, Blinken sostiene che "la rapida proclamazione della vittoria di Maduro da parte del Consiglio nazionale elettorale non è supportata da prove: il Cne non ha ancora pubblicato i dati disaggregati o i fogli di conteggio dei voti, nonostante i ripetuti appelli dei venezuelani e della comunità internazionale a farlo".

Venezuela: Tajani, siamo con popolo, risultati manipolati

"L'Italia sostiene il popolo venezuelano che ha espresso la propria volonta'. Secondo osservatori elettorali indipendenti, i risultati elettorali sono stati manipolati, soprattutto nella trasmissione dei dati. Come abbiamo detto nella Dichiarazione di G7: bisogna rispettare il voto democratico". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla luce delle proteste in Venezuela per la contestata rielezione del presidente Nicolas Maduro.