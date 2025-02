Attentato terroristico ad Haifa: il video dell'auto sulla folla

Dieci persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo le ha travolte a Pardes Hanna-Karkur, una città situata nel distretto di Haifa, in Israele. Due delle vittime versano in condizioni critiche, mentre tre hanno riportato ferite di media gravità e altre tre hanno subito lesioni lievi. La maggior parte dei feriti è stata trasferita all'Hillel Yafe Medical Center di Hadera. Secondo un'indagine preliminare, l'attentatore un terrorista arabo israeliano di 24 anni, originario di Ma'ale Iron, ha prima investito alcuni pedoni, poi ha proseguito la sua corsa per alcuni metri e poi ha colpito un agente di Polizia prima di schiantarsi contro un'auto ed è stato fermato.