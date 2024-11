Elon Musk celebra con questo video la vittoria di Donald Trump

Elon Musk, uno dei principali sostenitori di Donald Trump in questa campagna elettorale, non poteva non celebrare sul suo social networ, X, il successo del candidato repubblicano nelle elezioni presidenziali. Una celebrazione arrivata con un video pieno di riferimenti alla cultura classica americana con riferimenti agli anni '80: Hazzard, Top Gun, Rocky ma anche lo sport, la famiglia, il lavoro, l'esercito...