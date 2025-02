Una baby gang attacca una giostra seminando il panico tra le famiglie: il video virale

A Lione, una baby gang ha seminato il panico attaccando una giostra in un parco cittadino. Il gruppo di giovani ha vandalizzato le strutture e aggredito alcuni operatori, spaventando le famiglie presenti. La polizia è intervenuta rapidamente per ristabilire l'ordine e avviare le indagini per identificare i responsabili. Guarda le immagini esclusive dell'accaduto.