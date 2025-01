Lione, panico in metro. Urta un uomo per sbaglio, lui si gira e lo accoltella

La metropolitana di Lione diventa teatro di un violento episodio: un giovane, dopo essere stato urtato accidentalmente sulle scale della stazione di Guillotière, reagisce in modo estremo. L’uomo segue la vittima, estrae un coltello e la colpisce alla nuca con un gesto fulmineo, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare e arrestare un trentaduenne, denunciato da un familiare