Lo scoiattolo "Peanut" infiamma la vigilia del voto Usa | video

Elezioni Usa 2024, la vicenda dello scoiattolo Peanut

Ruota attorno alla storia di uno scoiattolo, Peanut, la vigilia del voto negli Usa. Una storia diventata virale sul web e che ha scomodato Elon Musk. Questo il video dell'animale nella sua casa.

La vicenda è legata alla vita di questo animaletto che abitava nella casa di un uomo,. Mark Longo, residente nello stato di New York, dove esiste la norma che per possedere un animale selvatico va prima denunciato alle autorità. Cosa che però il proprietario non ha fatto.

Uno dei suoi vicini lo ha però segnalato ed il Governatore ha stabilito prima l'allontanamento da casa e poi la soppressione dello scoiattolo. Immediato il tam tam sui social dove imperversano foto, meme, immagini, su Peanut e sul governatore (democratico) assassino.