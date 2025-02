Lo squalo si mangia la fotocamera, quello che si vede è impressionante. VIDEO

Un momento straordinario è stato catturato alle Bahamas, precisamente a Freeport, quando uno squalo ha inghiottito una telecamera durante un'immersione subacquea. Il dispositivo era stato fissato a una scatola contenente cibo per squali per attirare i predatori marini, ma nessuno si aspettava quello che sarebbe successo subito dopo. Il subacqueo Andrea Ramos Nascimento ha ripreso l'intera scena mentre lo squalo, incuriosito e affamato, ha dato un potente morso alla scatola, finendo per inghiottire la telecamera. Per alcuni secondi, il dispositivo ha continuato a registrare dall'interno della bocca dell'animale, offrendo immagini spettacolari e insolite prima di essere sputato fuori.