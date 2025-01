Tregua Gaza, Biden: "Per la prima volta armi tacciono sulla Striscia, ma Hamas non governerà". VIDEO

"Oggi molti camion di aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza e soprattutto oggi per la prima volta le armi tacciono. La regione è stata fondamentalmente trasformata. Il leader storico di Hamas, Sinwar, è morto. I sostenitori di Hamas in Medio Oriente sono stati fortemente indeboliti da Israele, sostenuto dagli Stati Uniti. Hamas non governerà". Così il Presidente Usa uscente Biden.